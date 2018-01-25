Алексинские власти не пожалели для безопасности жителей... четыре досочки
Вроде и похвалить надо, а вроде и не за что.
Настоящая баталия между местными жителями и администрацией города Алексина развернулась в твиттере. Активисты просят (нет, даже требуют!) привести в надлежащий вид сходы с моста. Вторая сторона, похоже, издевается.
Жителей понять можно. Лестница, по которой можно спуститься с городского моста, заканчивается прямо у сточной канавы. Выглядит это всё вот так:
А вот, собственно, выдержки из переписки в твиттере:
Спустя две с половиной недели администрация МО отчиталась (всё в том же твиттере, но почему-то на украинском):
Алексинцы попытались уточнить, как называется данная конструкция, но человек, отвечающий в МО за твиттер, «включил робота»:
Как выяснилось, активисты жаловались на опасные сходы еще в 2013 году. Именно тогда местный портал Алексин-градЪ опубликовал заметку «Алексинский мост и „Лестницы смерти“»:
Но тогда реакции от властей не последовало.