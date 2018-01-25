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В Тульской области в лобовом столкновении пострадали два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в лобовом столкновении пострадали два человека

Одна из машин в результате ДТП загорелась.

Сегодня, 25 января, в 5.30 на автодороге «Быковка-Богородицк» (Киреевский район) произошло лобовое столкновение автомобилей «Ниссан» и «Опель». От удара вторая машина загорелась. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали оба водителя — мужчина и женщина. Пострадавших увезли в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:36 +1
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