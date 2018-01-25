В Тульской области в лобовом столкновении пострадали два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Одна из машин в результате ДТП загорелась.

Сегодня, 25 января, в 5.30 на автодороге «Быковка-Богородицк» (Киреевский район) произошло лобовое столкновение автомобилей «Ниссан» и «Опель». От удара вторая машина загорелась. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали оба водителя — мужчина и женщина. Пострадавших увезли в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.