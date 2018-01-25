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День студента на «Октаве»: сбитень, катание на коньках и книжная ярмарка

День студента на «Октаве»: сбитень, катание на коньках и книжная ярмарка

Вход на каток в течение всего дня для студентов будет бесплатным.

Сегодня, 25 января, во дворе кластера «Октава» состоится музыкальное празднование Дня студенчества, подготовленное совместно с ТулГУ.

В программе мероприятия — поздравление представителя ректората ТулГУ, танцевальный номер команды Dance-show Inside и пантомима «На экзамене».

С 17.00 до 20.00 на катке будет звучать живая музыка. За настроение будет отвечать популярный тульский диджей Деш.

Вход на каток в течение всего дня для студентов будет бесплатным (прокат коньков оплачивается отдельно).

Специально для студентов сформирована книжная ярмарка, на которой можно будет купить лучшие современные книги, отобранные независимым книжным магазином «Корней Иванович», комиксы и оригинальные сувениры BW Comics. На ярмарке также будут представлены концептуальные значки «Heart of Moscow», сувениры с иллюстрациями из журнала «Наука и техника» и ароматные чайные сборы с портретами знаменитых писателей.

Всех гостей катка угостят традиционным университетским сбитнем. Команда Ave Seitan удивит гостей катка блюдами экспериментального стритфуда.

Расписание работы катка во дворе кластера «Октава» 25 января:

  • 13.00-14.30
  • 15.00-16.30
  • 17.15-18.00
  • 18.05-18.50
  • 19.15-20.30

С расписанием работы катка в другие дни можно ознакомиться на сайте кластера.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:19 0
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