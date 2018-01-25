В Тулу приедет боец ММА Алексей «Удав» Олейник

Он проведет практический семинар в клубе «Хулиган».

Впервые в Тулу приедет действующий боец UfC ведущего промоушена мира по ММА (смешанным единоборствам) Алексей «Удав» Олейник.

Сегодня, 25 января, на базе спортивного клуба «Хулиган» в 18.00 Олейник проведет практический 2,5-часовой семинар. Боец ответит на вопросы гостей. Все желающие смогут с ним сфотографироваться.

Алексей Олейник — российский (ранее украинский) профессиональный боец смешанного стиля по прозвищу Удав, выступающий на турнирах M-1 Global, KSW, BodogFight, YAMMA Pit Fighting, Bellator Fighting Championships, UFC, а также на турнирах по грепплингу и боевому самбо.