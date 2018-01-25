новости
новости
Регистрация
В Тулу приедет боец ММА Алексей «Удав» Олейник

В Тулу приедет боец ММА Алексей «Удав» Олейник

Он проведет практический семинар в клубе «Хулиган».

Впервые в Тулу приедет действующий боец UfC ведущего промоушена мира по ММА (смешанным единоборствам) Алексей «Удав» Олейник.

Сегодня, 25 января, на базе спортивного клуба «Хулиган» в 18.00 Олейник проведет практический 2,5-часовой семинар. Боец ответит на вопросы гостей. Все желающие смогут с ним сфотографироваться.

Алексей Олейник — российский (ранее украинский) профессиональный боец смешанного стиля по прозвищу Удав, выступающий на турнирах M-1 Global, KSW, BodogFight, YAMMA Pit Fighting, Bellator Fighting Championships, UFC, а также на турнирах по грепплингу и боевому самбо.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 +2
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Олейник
Место
Тула
Прочее
боец ММАсмешанные единоборства

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ранним утром в Арсеньево сгорел BMW
Ранним утром в Арсеньево сгорел BMW
В Тульской области в лобовом столкновении пострадали два человека
В Тульской области в лобовом столкновении пострадали два человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.