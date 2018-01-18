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Новое здание Тульского экзотариума откроют в сентябре

Новое здание Тульского экзотариума откроют в сентябре

Об этом сообщила министр культуры Татьяна Рыбкина.

В сентябре этого года, судя по календарю событийного туризма, опубликованному минкультом, в Центральном парке Тулы пройдет зоофестиваль «Зоофест». В рамках мероприятия планируется торжественное открытие нового здания Тульского областного экзотариума.

Напомним, учреждение расположится на территории Белоусовского парка в бывшем здании центра «Патриот». Сейчас там идет внутреннее оформление.

На организацию постоянной экспозиции власти выделили более 50 млн рублей.

Однако министр культуры Татьяна Рыбкина про открытие здания и фестиваль пояснила следующее:

– Экзотариум обязательно откроется в сентябре, даже, возможно, к 1 сентября. Мы чиновники и работаем по федеральной и региональной программам. У нас закончены контракты на ремонт и открытие помещения экзотариума. Но вот что касается фестивалей или каких то квестов приуроченных к открытию, наверное, про это говорить пока рано. Все-таки это переезд животных на новое место, много различных вопросов.

справка Myslo

Новый экзотариум будет двухуровневым. Пространство будет условно поделено на зоны по местам обитания животных.

Дизайн вольеров будет выполнен из полимербетона и оснащен натуральными деревьями, канатами, веревочными лестницами и гамаками.

Дизайн каждого вольера соответствует месту обитания определенной группе животных.

Помещения для посетителей будут оформлены в виде джунглей.

 

 

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Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 1
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 2
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 3
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 4
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 5
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 6
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 7
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 8
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 9
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 10
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 11
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 12
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 13
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 14
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 15
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 16
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 17
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 18
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 19
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Автор: Юлия Королева, вчера, в 11:21 +10
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