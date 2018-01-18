Новое здание Тульского экзотариума откроют в сентябре

В сентябре этого года, судя по календарю событийного туризма, опубликованному минкультом, в Центральном парке Тулы пройдет зоофестиваль «Зоофест». В рамках мероприятия планируется торжественное открытие нового здания Тульского областного экзотариума.
Напомним, учреждение расположится на территории Белоусовского парка в бывшем здании центра «Патриот». Сейчас там идет внутреннее оформление.
На организацию постоянной экспозиции власти выделили более 50 млн рублей.
Однако министр культуры Татьяна Рыбкина про открытие здания и фестиваль пояснила следующее:
– Экзотариум обязательно откроется в сентябре, даже, возможно, к 1 сентября. Мы чиновники и работаем по федеральной и региональной программам. У нас закончены контракты на ремонт и открытие помещения экзотариума. Но вот что касается фестивалей или каких то квестов приуроченных к открытию, наверное, про это говорить пока рано. Все-таки это переезд животных на новое место, много различных вопросов.
Новый экзотариум будет двухуровневым. Пространство будет условно поделено на зоны по местам обитания животных.
Дизайн вольеров будет выполнен из полимербетона и оснащен натуральными деревьями, канатами, веревочными лестницами и гамаками.
Дизайн каждого вольера соответствует месту обитания определенной группе животных.
Помещения для посетителей будут оформлены в виде джунглей.