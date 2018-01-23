Тульский суд заключил фигурантов дела «Первого экспресса» под стражу

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По предварительной информации, они неоднократно нарушали правила содержания под домашним арестом.

По данным СМИ, суд изменил меру пресечения трём фигурантам уголовного дела по факту крупного мошенничества в банке «Первый экспресс» – Сергею Худякову, Константину Томенчуку и Юлии Воробьёвой.

Ранее они содержались под домашним арестом. Теперь дожидаться приговора им придётся в СИЗО. Предположительно, поводом для изменения меры пресечения стало нарушение фигурантами установленных правил.

Напомним, четверым участникам судебного процесса вменяется сразу несколько преступлений – создание преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, отмывание денежных средств, неправомерные действия при банкротстве и пособничество в этом. Подробности – в нашем сюжете.