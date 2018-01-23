Тульский суд заключил фигурантов дела «Первого экспресса» под стражу
По предварительной информации, они неоднократно нарушали правила содержания под домашним арестом.
По данным СМИ, суд изменил меру пресечения трём фигурантам уголовного дела по факту крупного мошенничества в банке «Первый экспресс» – Сергею Худякову, Константину Томенчуку и Юлии Воробьёвой.
Ранее они содержались под домашним арестом. Теперь дожидаться приговора им придётся в СИЗО. Предположительно, поводом для изменения меры пресечения стало нарушение фигурантами установленных правил.
Напомним, четверым участникам судебного процесса вменяется сразу несколько преступлений – создание преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, отмывание денежных средств, неправомерные действия при банкротстве и пособничество в этом. Подробности – в нашем сюжете.