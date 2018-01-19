Жители Тульской области выберут «Любимого доктора»

По личной инициативе министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова в регионе объявлен конкурс «Любимый доктор».

Он пройдет в период с 1 февраля по 1 марта среди сотрудников государственных медицинских учреждений, подведомственных региональному минздраву.

По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Владимира Грицаюка, конкурс призван определить лучших врачей, поднять авторитет медицинских профессий, подчеркнуть их социальную значимость, привлечь внимание общества к культуре взаимного уважения в общении между пациентами и медицинскими работниками.

Конкурс будет состоять из двух этапов и проводиться путем анкетирования посетителей медицинских учреждений.

Первый этап – среди участковых врачей поликлиник (терапевтов и педиатров), второй этап – среди врачей узкой специализации и сотрудников больниц.

Анкеты будут размещены в регистратурах поликлиник и будут заполняться в письменном виде.

Там же будут специальные ящики для голосования. В анкете пациенты оценивают профессионализм, внимание, доброту, отзывчивость, милосердие и другие положительные качества врача.

Победителем будет признан врач, набравший наибольшее количество положительных отзывов.

Победителям первого и второго этапов вручаются благодарности за участие в конкурсе, а также ценные подарки.