новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области выберут «Любимого доктора»

Жители Тульской области выберут «Любимого доктора»

Конкурс призван определить лучших врачей, поднять авторитет медицинских профессий, подчеркнуть их социальную значимость.

По личной инициативе министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова в регионе объявлен конкурс «Любимый доктор».

Он пройдет в период с 1 февраля по 1 марта среди сотрудников государственных медицинских учреждений, подведомственных региональному минздраву.

По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Владимира Грицаюка, конкурс призван определить лучших врачей, поднять авторитет медицинских профессий, подчеркнуть их социальную значимость, привлечь внимание общества к культуре взаимного уважения в общении между пациентами и медицинскими работниками.

Конкурс будет состоять из двух этапов и проводиться путем анкетирования посетителей медицинских учреждений.

Первый этап – среди участковых врачей поликлиник (терапевтов и педиатров), второй этап – среди врачей узкой специализации и сотрудников больниц.

Анкеты будут размещены в регистратурах поликлиник и будут заполняться в письменном виде.

Там же будут специальные ящики для голосования. В анкете пациенты оценивают профессионализм, внимание, доброту, отзывчивость, милосердие и другие положительные качества врача.

Победителем будет признан врач, набравший наибольшее количество положительных отзывов.

Победителям первого и второго этапов вручаются благодарности за участие в конкурсе, а также ценные подарки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:54 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
любимый докторврачиконкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболисты «Арсенала» «примерили» на себя популярные смайлики
Футболисты «Арсенала» «примерили» на себя популярные смайлики
Жестокое убийство таксиста в Туле: виновные получили 52 года на троих
Жестокое убийство таксиста в Туле: виновные получили 52 года на троих
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.