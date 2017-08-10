Убийство таксиста в Туле: Под суд пойдут жители Тамбова и Перми

Фото avtosreda.ru

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Тамбовской области и двух ранее судимых 31-летнего и 25-летнего жителей Пермского края. Мужчин обвиняют в убийстве тульского таксиста и угоне его автомобиля.

Мyslo писал об убийстве тульского таксиста в ноябре 2016 года. В ночь с 27 на 28 ноября 2016 года трое мужчин находились в Туле около Московского вокзала. С мобильного телефона они вызвали такси. Пунктом назначения был город Тамбов.

Взявший заказ таксист потребовал пассажиров заранее оплатить поездку.

Житель Тамбовской области с требованиями водителя не согласился, накинул ему на шею веревку и начал душить. Потерпевший пытался сопротивляться. В это время двое других пассажиров схватили руки таксиста, пока тот не потерял сознание.

Водителя обвиняемые оставили на обочине дороги.

На машине потерпевшего мужчины поехали в сторону Московской области, где их задержали сотрудники ДПС. Таксиста нашли прохожие и вызвали скорую. Мужчину доставили в Ваныкинскую больницу, где 16 декабря 2016 года он скончался.

Дело передано в суд. Обвиняемым грозит срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Подробности этой истории – здесь.