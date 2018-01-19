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В Узловой мошенники обманули 90-летнюю пенсионерку

В Узловой мошенники обманули 90-летнюю пенсионерку

Действовали аферисты по классической схеме.

В Узловой 90-летняя женщина стала жертвой мошенников. По предварительным данным, 18 января днем пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся родственником, который сообщил, что он попал в ДТП и ему срочно нужны деньги.

Доверчивая пенсионерка сразу же согласилась отдать имеющиеся у нее деньги для решения проблемы. К ней домой приехал мужчина, которому она отдала 12 тысяч рублей.

Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в полицию.

– В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицией проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшествия и лиц, совершивших незаконное деяние, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские напоминают о важности проверки информации, которую сообщают неизвестные по телефону о том или ином родственнике, когда просят срочно передать денежные средства. При поступлении подобных звонков нужно сразу же сообщать в полицию.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:06 0
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