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Где в Туле находятся следственные отделы СК РФ?

Где в Туле находятся следственные отделы СК РФ?

Публикуем адреса.

В Туле с 15 января изменилось местоположение следственных отделов следственного управления.

Центральный межрайонный следственный отдел:

  • подразделение отдела, обслуживающее территорию Центрального района, находится по адресу: ул. Октябрьская, 18 (остановка транспорта «Ул. Луначарского»). Телефон 47-38-57.
  • подразделение отдела, обслуживающее территории Привокзального и Советского районов, находится по адресу: ул. Фрунзе, 17 (остановка «Ул. Демонстрации»). Телефон 56-51-91.

Зареченский межрайонный следственный отдел:

  • подразделение отдела, обслуживающее территорию Зареченского и Ленинского районов, находится по адресу: ул. Литейная, 25-а (остановка «Ул. Литейная»). Телефон 22-70-19.
  • подразделение отдела, обслуживающее территорию Пролетарского района, находится по адресу: ул. Металлургов, 46 (остановка «Поликлиника». Телефон 45-00-26.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:58 +1
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