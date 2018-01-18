Пьяный житель Щёкино украл из супермаркета 15 дезодорантов

Однако вынести похищенное он не успел – парня задержали на выходе из магазина.

Суд признал виновным 23-летнего жителя Щёкино в покушении на мелкое хищение чужого имущества.

Судом установлено, что 25 ноября 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из супермаркетов города украл 15 флаконов дезодорантов на общую сумму 1598 рублей 66 копеек. Однако довести свой преступный умысел вор до конца не смог, поскольку на выходе из магазина был задержан.

Молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.