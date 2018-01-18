новости
новости
Регистрация
Пьяный житель Щёкино украл из супермаркета 15 дезодорантов

Пьяный житель Щёкино украл из супермаркета 15 дезодорантов

Однако вынести похищенное он не успел – парня задержали на выходе из магазина.

Суд признал виновным 23-летнего жителя Щёкино в покушении на мелкое хищение чужого имущества.

Судом установлено, что 25 ноября 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из супермаркетов города украл 15 флаконов дезодорантов на общую сумму 1598 рублей 66 копеек. Однако довести свой преступный умысел вор до конца не смог, поскольку на выходе из магазина был задержан.

Молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:44 +5
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
кражадезодоранты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Крещение в Туле будут открыты четыре купели
В Крещение в Туле будут открыты четыре купели
Тульскому областному роддому не хватает высококвалифицированных специалистов
Тульскому областному роддому не хватает высококвалифицированных специалистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.