новости
новости
Регистрация
Тульскому областному роддому не хватает высококвалифицированных специалистов
Фото Алексея Пирязева.

Тульскому областному роддому не хватает высококвалифицированных специалистов

Такую проблему обозначил министр здравоохранения ТО Андрей Третьяков в ходе рабочего визита в областной перинатальный центр.

17 января министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков посетил Тульский областной перинатальный центр.

Министр отметил, что центр — одна из лучших медицинских организаций области, но, как и во всех учреждениях здравоохранения, здесь тоже существует ряд проблем. Среди них особо остро стоит кадровый вопрос: центр нуждается в высококвалифицированных специалистах. Сегодня задача и министерства, и руководства центра – создать для них комфортные условия труда. Необходимо обеспечить жильем врачей дефицитных специальностей, предоставить им социальные выплаты.

Андрей Третьков считает, что многие проблемы решит строительство нового перинатального центра в Туле.

— По площади он будет больше существующего. Кроме того, он будет оснащен самым современным медицинским оборудованием», — сказал Андрей Третьяков.

Глава областного минздрава пообщался с молодыми родителями, которые охотно фотографировались на фоне скульптурной композиции «Счастливая тульская семья» — памятника, который недавно появился на территории учреждения. 

— Мы говорили с губернатором Алексеем Дюминым о том, что нужно не только приводить в порядок лечебные учреждения, но и обращать внимание на прилегающую территорию. И эта композиция, которая была установлена на спонсорские средства, здесь очень хорошо вписалась, — отметил Третьяков.

Галерея
Памятник Счастливая семья, Фото: 1
Памятник Счастливая семья, Фото: 2
Памятник Счастливая семья, Фото: 3
Памятник Счастливая семья, Фото: 4
Памятник Счастливая семья, Фото: 5
Памятник Счастливая семья, Фото: 6
Памятник Счастливая семья, Фото: 7
Памятник Счастливая семья, Фото: 8
Памятник Счастливая семья, Фото: 9
Памятник Счастливая семья, Фото: 10
Памятник Счастливая семья, Фото: 11
Памятник Счастливая семья, Фото: 12
Памятник Счастливая семья, Фото: 13
Памятник Счастливая семья, Фото: 14
Памятник Счастливая семья, Фото: 15
Памятник Счастливая семья, Фото: 16
Памятник Счастливая семья, Фото: 17
Памятник Счастливая семья, Фото: 18
Памятник Счастливая семья, Фото: 19
Памятник Счастливая семья, Фото: 20
Памятник Счастливая семья, Фото: 21
Памятник Счастливая семья, Фото: 22
Памятник Счастливая семья, Фото: 23
Памятник Счастливая семья, Фото: 24
Памятник Счастливая семья, Фото: 25
Памятник Счастливая семья, Фото: 26
показать все фотографии
Автор: Вероника Левина, сегодня, в 08:24 +1
Другие статьи по темам
Событие
роддомсчастливая семья
Люди
Андрей Третьяков
Место
Тульский областной перинатальный центр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 18 января: мороз, метель и порывистый ветер
Погода в Туле 18 января: мороз, метель и порывистый ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.