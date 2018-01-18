Тульскому областному роддому не хватает высококвалифицированных специалистов

Фото Алексея Пирязева.

17 января министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков посетил Тульский областной перинатальный центр.

Министр отметил, что центр — одна из лучших медицинских организаций области, но, как и во всех учреждениях здравоохранения, здесь тоже существует ряд проблем. Среди них особо остро стоит кадровый вопрос: центр нуждается в высококвалифицированных специалистах. Сегодня задача и министерства, и руководства центра – создать для них комфортные условия труда. Необходимо обеспечить жильем врачей дефицитных специальностей, предоставить им социальные выплаты.

Андрей Третьков считает, что многие проблемы решит строительство нового перинатального центра в Туле.

— По площади он будет больше существующего. Кроме того, он будет оснащен самым современным медицинским оборудованием», — сказал Андрей Третьяков.

Глава областного минздрава пообщался с молодыми родителями, которые охотно фотографировались на фоне скульптурной композиции «Счастливая тульская семья» — памятника, который недавно появился на территории учреждения.

— Мы говорили с губернатором Алексеем Дюминым о том, что нужно не только приводить в порядок лечебные учреждения, но и обращать внимание на прилегающую территорию. И эта композиция, которая была установлена на спонсорские средства, здесь очень хорошо вписалась, — отметил Третьяков.