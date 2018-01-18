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В Крещение в Туле будут открыты четыре купели
Фото из архива Myslo.

В Крещение в Туле будут открыты четыре купели

Самое массовое крещенское купание традиционно пройдет в Белоусовском парке.

В день Крещения для туляков будут организованы четыре купели:

  • в ЦПКиО им. П. П. Белоусова (с 23.45 до 3.00);
  • в часовне в честь Святого апостола Андрея Первозванного (д. Барыбинка);
  • в Богородичном Щегловском мужском монастыре;
  • в Богородицерождественском женском монастыре (пос. Горелки).

Время работы — с 23.00 18 января до 3.00 19 января.

Места для проведения крещенских мероприятий приведены в соответствие с требованиями безопасности. У купелей будут организованы пункты обогрева и раздачи горячего чая.

По области тоже множество мест подготовлены для верующих и любопытствующих. Полную карту смотрите на Myslo здесь.

школа безопасности

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует в избежание несчастных случаев в местах массового пребывания людей на водных объектах:

  • выполнять все требования и рекомендации организаторов купания по ходу проведения праздничных мероприятий;
  • исключить употребление спиртного;
  • не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;
  • не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;
  • не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых.

Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям.

Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.

Особенно важно помнить: купание в несанкционированных для этого местах опасно для жизни.

При возникновении любых чрезвычайных происшествий сообщите по телефону ЕДДС 47-20-34 или 112.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:05 +3
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