В Крещение в Туле будут открыты четыре купели
Самое массовое крещенское купание традиционно пройдет в Белоусовском парке.
В день Крещения для туляков будут организованы четыре купели:
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в ЦПКиО им.
П. П. Белоусова (с 23.45 до 3.00);
- в часовне в честь Святого апостола Андрея Первозванного (д. Барыбинка);
- в Богородичном Щегловском мужском монастыре;
- в Богородицерождественском женском монастыре (пос. Горелки).
Время работы — с 23.00 18 января до 3.00 19 января.
Места для проведения крещенских мероприятий приведены в соответствие с требованиями безопасности. У купелей будут организованы пункты обогрева и раздачи горячего чая.
По области тоже множество мест подготовлены для верующих и любопытствующих. Полную карту смотрите на Myslo здесь.
Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует в избежание несчастных случаев в местах массового пребывания людей на водных объектах:
- выполнять все требования и рекомендации организаторов купания по ходу проведения праздничных мероприятий;
- исключить употребление спиртного;
- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;
- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;
- не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых.
Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям.
Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.
Особенно важно помнить: купание в несанкционированных для этого местах опасно для жизни.
При возникновении любых чрезвычайных происшествий сообщите по телефону ЕДДС 47-20-34 или 112.