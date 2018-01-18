В Крещение в Туле будут открыты четыре купели

Фото из архива Myslo.

В день Крещения для туляков будут организованы четыре купели:

в ЦПКиО им. П. П. Белоусова (с 23.45 до 3.00) ;

; в часовне в честь Святого апостола Андрея Первозванного (д. Барыбинка);

в Богородичном Щегловском мужском монастыре;

в Богородицерождественском женском монастыре (пос. Горелки).

Время работы — с 23.00 18 января до 3.00 19 января.

Места для проведения крещенских мероприятий приведены в соответствие с требованиями безопасности. У купелей будут организованы пункты обогрева и раздачи горячего чая.

По области тоже множество мест подготовлены для верующих и любопытствующих. Полную карту смотрите на Myslo здесь.

школа безопасности

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует в избежание несчастных случаев в местах массового пребывания людей на водных объектах:

выполнять все требования и рекомендации организаторов купания по ходу проведения праздничных мероприятий;

исключить употребление спиртного;

не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;

не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;

не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых.

Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям.

Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.

Особенно важно помнить: купание в несанкционированных для этого местах опасно для жизни.