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«Арсенал» провел первую тренировку в Турции
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» провел первую тренировку в Турции

В распоряжении Миодрага Божовича 25 футболистов, еще трое присоединятся позже.

15 января «Арсенал» начал подготовку к весенней части Премьер-лиги. В понедельник чартерным рейсом из московского аэропорта Внуково «Арсенал» вылетел в турецкую Анталью. Турция встретила оружейников хорошей для этого времени года погодой.

По прилете «Арсенал» провел первое занятие, включавшее пробежку, ускорения и другие упражнения без мяча. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

– Это восстановительная тренировка после долгой дороги, — отметил главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. — Чувствуется, что ребята соскучились по совместной работе. Вступаем в новый год с оптимизмом. Осенью мы доказали, что способны на большие победы. Чтобы развить успех, надо еще много трудиться.

В распоряжении тренерского штаба Божовича следующие футболисты:

  • вратари: Михаил Левашов, Алексей Березин, Игорь Обухов, Аркадий Желнин,
  • защитники: Максим Беляев, Александр Денисов, Анри Хагуш, Гиа Григалава, Виктор Альварес, Артем Ярмолицкий,
  • полузащитники: Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Илья Максимов, Сергей Ткачев, Данила Буранов, Аркадий Лобзин, Ярослав Ивакин, Артем Мингазов, Михаил Александров, Горан Чаушич,
  • нападающие: Гурам Аджоев, Лука Джорджевич, Асланбек Сикоев, Игорь Шевченко и Федерико Расич.

Защитник Кирилл Комбаров отсутствует из-за болезни, замбийские легионеры красно-желтых Стоппила Сунзу и Эванс Кангва по договоренности прибудут в расположение команды в начале текущей недели.

 

Январский сбор пропустит тренер вратарей Вячеслав Чанов, который в конце минувшего года перенес операцию. Его обязанности будет исполнять 47-летний Сергей Кращенко, известный в прошлом голкипер «Спартака» из Нальчика.

В рамках первого сбора «Арсенал» проведет два контрольных матча. 23 января туляки сыграют с немецкой «Викторией» (Берлин), а 27 — с «Габалой» из Азербайджана.

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Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 1
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 2
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 3
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 4
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 5
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 6
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 7
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 8
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 9
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 10
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 11
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 12
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 13
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 14
Первая тренировка "Арсенала" в Турции, Фото: 15
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:26 +2
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