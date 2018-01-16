«Арсенал» провел первую тренировку в Турции
В распоряжении Миодрага Божовича 25 футболистов, еще трое присоединятся позже.
15 января «Арсенал» начал подготовку к весенней части Премьер-лиги. В понедельник чартерным рейсом из московского аэропорта Внуково «Арсенал» вылетел в турецкую Анталью. Турция встретила оружейников хорошей для этого времени года погодой.
По прилете «Арсенал» провел первое занятие, включавшее пробежку, ускорения и другие упражнения без мяча. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.
– Это восстановительная тренировка после долгой дороги, — отметил главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. — Чувствуется, что ребята соскучились по совместной работе. Вступаем в новый год с оптимизмом. Осенью мы доказали, что способны на большие победы. Чтобы развить успех, надо еще много трудиться.
В распоряжении тренерского штаба Божовича следующие футболисты:
- вратари: Михаил Левашов, Алексей Березин, Игорь Обухов, Аркадий Желнин,
- защитники: Максим Беляев, Александр Денисов, Анри Хагуш, Гиа Григалава, Виктор Альварес, Артем Ярмолицкий,
- полузащитники: Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Илья Максимов, Сергей Ткачев, Данила Буранов, Аркадий Лобзин, Ярослав Ивакин, Артем Мингазов, Михаил Александров, Горан Чаушич,
- нападающие: Гурам Аджоев, Лука Джорджевич, Асланбек Сикоев, Игорь Шевченко и Федерико Расич.
Защитник Кирилл Комбаров отсутствует из-за болезни, замбийские легионеры красно-желтых Стоппила Сунзу и Эванс Кангва по договоренности прибудут в расположение команды в начале текущей недели.
Январский сбор пропустит тренер вратарей Вячеслав Чанов, который в конце минувшего года перенес операцию. Его обязанности будет исполнять 47-летний Сергей Кращенко, известный в прошлом голкипер «Спартака» из Нальчика.
В рамках первого сбора «Арсенал» проведет два контрольных матча. 23 января туляки сыграют с немецкой «Викторией» (Берлин), а 27 — с «Габалой» из Азербайджана.