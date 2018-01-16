«Арсенал» провел первую тренировку в Турции

Фото пресс-службы «Арсенала».

В распоряжении Миодрага Божовича 25 футболистов, еще трое присоединятся позже.

15 января «Арсенал» начал подготовку к весенней части Премьер-лиги. В понедельник чартерным рейсом из московского аэропорта Внуково «Арсенал» вылетел в турецкую Анталью. Турция встретила оружейников хорошей для этого времени года погодой.

По прилете «Арсенал» провел первое занятие, включавшее пробежку, ускорения и другие упражнения без мяча. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

– Это восстановительная тренировка после долгой дороги, — отметил главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. — Чувствуется, что ребята соскучились по совместной работе. Вступаем в новый год с оптимизмом. Осенью мы доказали, что способны на большие победы. Чтобы развить успех, надо еще много трудиться.

В распоряжении тренерского штаба Божовича следующие футболисты:

вратари: Михаил Левашов, Алексей Березин, Игорь Обухов, Аркадий Желнин,

Михаил Левашов, Алексей Березин, Игорь Обухов, Аркадий Желнин, защитники: Максим Беляев, Александр Денисов, Анри Хагуш, Гиа Григалава, Виктор Альварес, Артем Ярмолицкий,

Максим Беляев, Александр Денисов, Анри Хагуш, Гиа Григалава, Виктор Альварес, Артем Ярмолицкий, полузащитники: Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Илья Максимов, Сергей Ткачев, Данила Буранов, Аркадий Лобзин, Ярослав Ивакин, Артем Мингазов, Михаил Александров, Горан Чаушич,

Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Илья Максимов, Сергей Ткачев, Данила Буранов, Аркадий Лобзин, Ярослав Ивакин, Артем Мингазов, Михаил Александров, Горан Чаушич, нападающие: Гурам Аджоев, Лука Джорджевич, Асланбек Сикоев, Игорь Шевченко и Федерико Расич.

Защитник Кирилл Комбаров отсутствует из-за болезни, замбийские легионеры красно-желтых Стоппила Сунзу и Эванс Кангва по договоренности прибудут в расположение команды в начале текущей недели.

Январский сбор пропустит тренер вратарей Вячеслав Чанов, который в конце минувшего года перенес операцию. Его обязанности будет исполнять 47-летний Сергей Кращенко, известный в прошлом голкипер «Спартака» из Нальчика.

В рамках первого сбора «Арсенал» проведет два контрольных матча. 23 января туляки сыграют с немецкой «Викторией» (Берлин), а 27 — с «Габалой» из Азербайджана.