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На трассе в Тульской области сгорела фура с продуктами
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе в Тульской области сгорела фура с продуктами

К счастью, водитель не пострадал.

13 января около 6 часов утра в службу спасения сообщили о возгорании фуры Mercedes на 121-м км трассы М-2 «Крым» (Заокский район).

Два пожарных расчета приехали в 6.19. Через три минуты огонь был потушен.

К счастью, водитель фуры не пострадал.

В результате происшествия рефрижератор с продуктовым товаром выгорел внутри на площади 12 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:55 +2
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