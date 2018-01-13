Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На трассе в Тульской области сгорела фура с продуктами
К счастью, водитель не пострадал.
13 января около 6 часов утра в службу спасения сообщили о возгорании фуры Mercedes на 121-м км трассы М-2 «Крым» (Заокский район).
Два пожарных расчета приехали в 6.19. Через три минуты огонь был потушен.
К счастью, водитель фуры не пострадал.
В результате происшествия рефрижератор с продуктовым товаром выгорел внутри на площади 12 кв. м.
Причина пожара устанавливается.
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