На трассе в Тульской области сгорела фура с продуктами

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

К счастью, водитель не пострадал.

13 января около 6 часов утра в службу спасения сообщили о возгорании фуры Mercedes на 121-м км трассы М-2 «Крым» (Заокский район).

Два пожарных расчета приехали в 6.19. Через три минуты огонь был потушен.

К счастью, водитель фуры не пострадал.

В результате происшествия рефрижератор с продуктовым товаром выгорел внутри на площади 12 кв. м.

Причина пожара устанавливается.