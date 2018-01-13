13 января за порядком в Туле проследит дежурный

Сегодня, 13 января, в Туле дежурит начальник главного управления по Советскому территориальному округу администрации города Александр Юрьевич Картышов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.