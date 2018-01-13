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13 января за порядком в Туле проследит дежурный

13 января за порядком в Туле проследит дежурный

Ответственным назначен Александр Картышов.

Сегодня, 13 января, в Туле дежурит начальник главного управления по Советскому территориальному округу администрации города Александр Юрьевич Картышов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.

 

В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников и т. д. Дежурный должен быть в курсе всех аварийных ситуаций, сроков их устранения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:05 +1
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