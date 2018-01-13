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Старый Новый год в Туле: ледовое шоу, фигуристы, глинтвейн и блины
Фото из архива Myslo.

Старый Новый год в Туле: ледовое шоу, фигуристы, глинтвейн и блины

Туляков приглашают на главную площадь города.

13 января туляков приглашают встретить старый Новый год на площади Ленина. В 18.00 на Губернском катке состоится ледовое шоу «Необыкновенный концерт для Деда Мороза», подготовленное Тульской областной федерацией фигурного катания.

Зрителей ждет театрализованное представление со световым и музыкальным сопровождением.

На лед выйдут более 60 фигуристов в возрасте от 4 до 24 лет.

После ледового шоу выпускники училища олимпийского резерва Тульской области проведут для всех желающих мастер-класс и помогут научиться фигурному катанию.

На площади будет работать пункт общественного питания с чаем, безалкогольным глинтвейном, блинами и пряниками.

В связи с проведением шоу работа Губернского катка в этот день будет приостановлена с 12.00 до 20.00.

 

Также в этот день большой праздник ждет туляков во дворе кластера "Октава".

Гостей мероприятия ждут мастер-классы по фигурному катанию, ретро-миксы от популярных диджеев и, конечно, традиционная ярмарка — в этот раз она посвящена стилю ретро. Все желающие смогут сделать фотографию в фотоателье начала XX века — «ШИПР».

Начиная с 13.00 профессиональные фигуристы будут проводить мастер-классы.

Весь день на территории катка будет работать фотоателье «ШИПР», которое познакомит горожан с технологией создания изображения с помощью фотокамер прошлого века. Портреты, проявленные и напечатанные в мобильной лаборатории, надолго сохранят тепло от празднования старого Нового года.

На ретро-ярмарке, расположенной в специальных домиках, можно будет приобрести значки с символикой из любимых советских фильмов, сувениры с иллюстрациями из журнала «Наука и техника» от Heart of Moscow и многое другое.

Традиционно катания пройдут под музыкальное сопровождение. В старый Новый год на катке будут звучать ретро-миксы от диджеев, а с 19.00 до 21.00 приглашенные диджеи будут играть специальные сеты.

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА

Мастер-классы по фигурному катанию

Время: 13.00, 15.00, 19.00.

 

Фотоателье начала XX века «ШИПР»

Время: 16.00-18.00

Место проведения: пункт проката

 

Ретро-миксы. Сет DJ Динара, резидента 19bar&atmosphere, Дом 12 и вечеринок Bubbles UP в Ritz Carlton Moscow.

Время: 19.00-21.00

Место проведения: каток

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +3
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