В канун Старого Нового года в Тулу придут морозы

Фото Алексея Пирязева.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в нашем регионе будет до -10.

В Центральной России после продолжительной рекордной оттепели зима наконец-то вступает в свои права. Уже с сегодняшнего дня столбики термометров устремились вниз. Синоптики обещают, что всю ближайшую неделю похолодание продолжится.

По прогнозу погодного центра «Фобос», в ночь на вторник в Тульской области ожидаются снегопады, а днем температура воздуха составит -3 градуса. В среду и четверг туляков ожидают небольшие снегопады, станет еще на 1-2 градуса холоднее.

А вот в пятницу и на выходных Центральная Россия окажется в самом сердце малооблачного и штилевого скандинавского антициклона. Температура воздуха вернется к климатической норме и в ночь на Старый Новый год составит -10 градусов.

А вот обильных снегопадов синоптики не обещают — снежный покров будет незначительный и вряд ли превысит 3 см.

По данным Meteoinfo.ru