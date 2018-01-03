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В ДТП на трассе в Тульской области погибла семья с ребенком
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП на трассе в Тульской области погибла семья с ребенком

Еще пять человек, в числе которых двое детей, получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие на 148 км трассы М-6 «Каспий» в Веневском районе произошло примерно в 15.30. Столкнулись SEAT Ibiza и Nissan Pathfinder. 

В результате аварии погибла семья, ехавшая в первом авто: 31-летняя женщина, ее муж и 3-летний ребенок.

Ехавшие в Nissan пять человек получили травмы различной степени тяжести, это трое  взрослых и двое детей (предположительно 13 и 8 лет). 

– Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции информации, о перекрытии дорожного движения информации на данный момент нет. Предварительная причина аварии – выезд на полосу встречного движения одним из транспортных средств, – уточнил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и принимают меры к ликвидации аварии. 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:22 0
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