В ДТП на трассе в Тульской области погибла семья с ребенком

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Еще пять человек, в числе которых двое детей, получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие на 148 км трассы М-6 «Каспий» в Веневском районе произошло примерно в 15.30. Столкнулись SEAT Ibiza и Nissan Pathfinder.

В результате аварии погибла семья, ехавшая в первом авто: 31-летняя женщина, ее муж и 3-летний ребенок.

Ехавшие в Nissan пять человек получили травмы различной степени тяжести, это трое взрослых и двое детей (предположительно 13 и 8 лет).

– Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции информации, о перекрытии дорожного движения информации на данный момент нет. Предварительная причина аварии – выезд на полосу встречного движения одним из транспортных средств, – уточнил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и принимают меры к ликвидации аварии.