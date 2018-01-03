Выезд на встречку SEAT – предположительная причина смертельного ДТП на трассе М-6 «Каспий»

В аварии погибла семья из трех человек, в том числе ребенок 3 лет.

Напомним, ДТП с участием SEAT Ibiza и Nissan Pathfinder на 148 км трассы М-6 «Каспий» в Веневском районе произошло примерно в 14:38.

В результате аварии погибла семья, ехавшая в первом авто: 31-летняя женщина, ее муж и 4-летний ребенок.

51-летний водитель Nissan и его четверо пассажиров: 42-летняя женщина, 21-летний мужчина и две детей, мальчик 13 лет и девочка 8 лет, получили травмы и были доставлены в Веневскую районную больницу.

– По словам медиков, травмы у пострадавших не настолько серьезные, чтобы опасаться за их жизнь. Предположительная причина аварии – SEAT выехал на полосу встречного движения, – уточнил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.