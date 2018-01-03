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Тульская область получит 730 млн рублей на создание безопасных и качественных дорог

Тульская область получит 730 млн рублей на создание безопасных и качественных дорог

Средства предоставляются в рамках приоритетного проекта государственной программы «Развитие транспортной системы».

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в размере 31,25 млрд рублей бюджетам 36 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности.
 
Средства предоставляются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».
 
Принятое решение направлено на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения.
Тульская область на создание безопасных и качественных дорог получит 730 млн рублей.
сегодня, в 15:03 0
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