Тульская область получит 730 млн рублей на создание безопасных и качественных дорог
Средства предоставляются в рамках приоритетного проекта государственной программы «Развитие транспортной системы».
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в размере 31,25 млрд рублей бюджетам 36 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности.
Средства предоставляются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».
Принятое решение направлено на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения.
Тульская область на создание безопасных и качественных дорог получит 730 млн рублей.
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