Туляк обокрал помощника Рамзана Кадырова в Москве

Помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова обратился в полицию с заявлением о краже в Москве. Об этом пишет «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Хасайн Кадыров заявил, что 26 декабря поздно вечером на Ленинградском проспекте неизвестный, разбив стекло в «Мерседесе», украл сумку. В ней были деньги, «Айфон-6» и «Айпад». Ущерб составил 600 тысяч рублей.

По подозрению в краже был задержан 51-летний неработающий житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.