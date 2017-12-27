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Туляк обокрал помощника Рамзана Кадырова в Москве

Туляк обокрал помощника Рамзана Кадырова в Москве

51-летний мужчина задержан.

Помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова обратился в полицию с заявлением о краже в Москве. Об этом пишет «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Хасайн Кадыров заявил, что 26 декабря поздно вечером на Ленинградском проспекте неизвестный, разбив стекло в «Мерседесе», украл сумку. В ней были деньги, «Айфон-6» и «Айпад». Ущерб составил 600 тысяч рублей.

По подозрению в краже был задержан 51-летний неработающий житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:48 +3
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