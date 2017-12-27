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В Туле на улице Советской избили пассажира маршрутки

В Туле на улице Советской избили пассажира маршрутки

Вся информация устанавливается.

Вчера, 26 декабря, в Туле на улице Советской напротив дома № 64 произошла серьезная потасовка. Как стало известно Myslo, в пассажирской маршрутке случился конфликт.
 
Двое пьяных мужчин вели себя вызывающе, другие пассажиры сделали им замечание. Конфликт вступил в активную фазу.
 
Потасовка переместилась на улицу, в ходе которой у маршрутки сломали дверь.
 
По предварительным данным, пьяные мужчины избили одного из пассажиров. Однако эта информация уточняется, потерпевших, возможно, несколько человек.
 
На место происшествия вызвали полицейских.
 

– Все предполагаемые участники конфликта установлены, сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

сегодня, в 13:39 +8
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