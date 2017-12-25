новости
новости
Регистрация
В Кимовском районе откроется линия по переработке молока

В Кимовском районе откроется линия по переработке молока

Линия откроется 27 декабря в Кимовске на базе сельскохозяйственного потребительского сбытового (торгового) кооператива «Кимовский фермер».

Новое производство позволит перерабатывать до 5 тонн молока в сутки. Сырье принимают как от крестьянско-фермерских хозяйств, так и с личных подсобных хозяйств Кимовского, Узловского, Веневского районов. Сейчас в кооператив ежедневно поступает около 800 кг молока.

Здесь уже производят шесть сортов сыра («Моцарелла», «Буррата», «Сулугуни», «Адыгейский», «Брынза», «Рикотта») и творог. В планах наладить выпуск пакетированного молока, сметаны, йогурта и сливочного масла.

В прошлом году кооперативу был выдан грант на развитие производства в размере 4,4 млн рублей. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов.

Сельскохозяйственный кооператив — это организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива.

сегодня, в 13:12 +3
Другие статьи по темам
Событие
линия по переработке молока
Место
Кимовский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смерть семьи от отравления угарным газом: слесарь «Тулагоргаза» получил пять лет колонии
Смерть семьи от отравления угарным газом: слесарь «Тулагоргаза» получил пять лет колонии
В Тульской области в «перевертыше» пострадали двое младенцев
В Тульской области в «перевертыше» пострадали двое младенцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.