В Кимовском районе откроется линия по переработке молока

Новое производство позволит перерабатывать до 5 тонн молока в сутки. Сырье принимают как от крестьянско-фермерских хозяйств, так и с личных подсобных хозяйств Кимовского, Узловского, Веневского районов. Сейчас в кооператив ежедневно поступает около 800 кг молока.

Здесь уже производят шесть сортов сыра («Моцарелла», «Буррата», «Сулугуни», «Адыгейский», «Брынза», «Рикотта») и творог. В планах наладить выпуск пакетированного молока, сметаны, йогурта и сливочного масла.

В прошлом году кооперативу был выдан грант на развитие производства в размере 4,4 млн рублей. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов.

Сельскохозяйственный кооператив — это организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива.