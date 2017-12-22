Житель поселка Теплое задушил соседа шнуром

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В Тепло-Огаревском районе 35-летнего местного жителя подозревают в убийстве соседа по квартире.

Вечером 19 декабря в одной из квартир поселка Теплое было обнаружено тело проживавшего там 48-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан сосед погибшего.

По версии следствия, двое мужчин, проживавших в квартире, распивали спиртные напитки. Между собутыльниками возникла ссора. Один из них ударил другого кулаком по голове, а затем задушил полимерным шнуром. Потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.