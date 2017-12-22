Тулу назвали богатой и самодостаточной столицей региона

Фото Алексея Пирязева.

В этот рейтинг также вошли Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пенза, Пермь, Уфа, Ярославль и др.

Консалтинговое бюро (КБ) «Стрелка» проанализировало доходы и расходы региональных столиц России. Об этом пишет «РБК».

Специалисты составили рейтинг самых богатых и бедных столиц российских регионов. Исследователи разделили их на четыре группы:

«бедные и зависимые»,

«бедные и независимые»

«богатые и зависимые»

«богатые и независимые».

«Богатство — это уровень доходов на душу населения. Независимость определяют доля безвозмездных поступлений в бюджете, динамика этих поступлений и сбалансированность собственных доходов», — пояснили в «Стрелке».



«Залогом развития городов» эксперты сочли «диверсификацию источников доходов и снижение зависимости от поступлений сверху».



Среди «богатых и самодостаточных» столиц регионов в рейтинге консалтингового бюро — Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Также к этой категории исследователи отнесли Тулу, Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пензу, Пермь, Уфу, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень.

«Богатыми и несамостоятельными» эксперты сочли Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Салехард, Ханты-Мансийск, Челябинск, Белгород, Великий Новгород, Вологда, Грозный, Калуга, Киров, Нарьян-Мар, Ростов-на-Дону и Сыктывкар.

«Бедные и зависимые города»: Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста.

«Бедными и самостоятельными» аналитики назвали Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Читу, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострому, Нижний Новгород, Псков и другие.



При этом лидерами по расходам на душу населения стали города с экстремальным климатом: Анадырь (454 руб.), Салехард (354 руб.), Нарьян-Мар (345 руб.), Южно-Сахалинск (263 руб.) и Ханты-Мансийск (212 руб.).

Меньше всего на одного жителя, по данным аналитиков, могут себе позволить тратить Махачкала (26 руб.), Йошкар-Ола и Нальчик (по 30 руб.), Владикавказ (37 руб.) и Астрахань (37 руб.).