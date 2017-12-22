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Тулу назвали богатой и самодостаточной столицей региона
Фото Алексея Пирязева.

Тулу назвали богатой и самодостаточной столицей региона

В этот рейтинг также вошли Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пенза, Пермь, Уфа, Ярославль и др.

Консалтинговое бюро (КБ) «Стрелка» проанализировало доходы и расходы региональных столиц России. Об этом пишет «РБК».

Специалисты составили рейтинг самых богатых и бедных столиц российских регионов. Исследователи разделили их на четыре группы:

  • «бедные и зависимые»,
  • «бедные и независимые»
  • «богатые и зависимые»
  • «богатые и независимые».

«Богатство — это уровень доходов на душу населения. Независимость определяют доля безвозмездных поступлений в бюджете, динамика этих поступлений и сбалансированность собственных доходов», — пояснили в «Стрелке».

«Залогом развития городов» эксперты сочли «диверсификацию источников доходов и снижение зависимости от поступлений сверху».

Среди «богатых и самодостаточных» столиц регионов в рейтинге консалтингового бюро — Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Также к этой категории исследователи отнесли Тулу, Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пензу, Пермь, Уфу, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень.

«Богатыми и несамостоятельными» эксперты сочли Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Салехард, Ханты-Мансийск, Челябинск, Белгород, Великий Новгород, Вологда, Грозный, Калуга, Киров, Нарьян-Мар, Ростов-на-Дону и Сыктывкар.

«Бедные и зависимые города»: Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста.

«Бедными и самостоятельными» аналитики назвали Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Читу, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострому, Нижний Новгород, Псков и другие.

При этом лидерами по расходам на душу населения стали города с экстремальным климатом: Анадырь (454 руб.), Салехард (354 руб.), Нарьян-Мар (345 руб.), Южно-Сахалинск (263 руб.) и Ханты-Мансийск (212 руб.).

Меньше всего на одного жителя, по данным аналитиков, могут себе позволить тратить Махачкала (26 руб.), Йошкар-Ола и Нальчик (по 30 руб.), Владикавказ (37 руб.) и Астрахань (37 руб.).

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 12:01 −11
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