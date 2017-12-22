Наблюдателей на выборы Президента подготовит Ассоциация юристов России
В рамках проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ АЮР и Корпус «За чистые выборы» начали работу по обучению наблюдателей.
Главная цель обучения наблюдателей — обеспечение чистоты, прозрачности и законности избирательного процесса.
– К предстоящим выборам Президента Российской Федерации мы планируем подготовить более 50 тысяч профессиональных наблюдателей, — сказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин. — Для этого будут использованы все имеющиеся у Ассоциации юристов России средства, а именно 84 региональных отделения, 12 центров избирательного права и процесса, 160 юридических вузов и факультетов на территории всей страны.
В АЮР планируют «накрыть» все участки (в РФ их около 95 тыс.).
– Наше Тульское региональное отделение «Ассоциации юристов России» обязательно будет участвовать в этой работе. Мы будем подбирать кандидатов в наблюдатели, проводить их обучение, в том числе дистанционное онлайн с привлечением московских экспертов и специалистов. На избирательные участки наблюдателей будет направлять Тульская Общественная палата согласно подписанным соглашениям с избиркомом, — пояснил исполнительный директор — руководитель аппарата Тульского регионального отделения
Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов сообщил, что создана рабочая группа из числа членов Общественной палаты Тульской области, представителей СМИ, общественных организаций и вузов, которая уже начала процесс подготовки кандидатов в наблюдатели на выборах. Рабочая группа будет осуществлять свою деятельность в непосредственном контакте с избирательной комиссией Тульской области и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области.
В рабочую группу вошли исполнительный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева и генеральный директор газеты «Молодой коммунар» Тамара Головина.
Напомним, что изменения в федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации», дающие Общественной палате РФ и региональным общественным палатам право формировать свои списки общественных наблюдателей, были приняты Госдумой России в конце ноября. Кстати, при Общественной палате Тульской области уже сформирована рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан и заключено соглашение о взаимодействии с избирательной комиссией региона.
Впервые технологической основой наблюдения на предстоящих президентских выборах станет портал «Национальный общественный мониторинг» Nom24.ru.
На выборах президента наши наблюдатели будут работать на всех избирательных участках страны, и главным инструментом в их работе станет информационная система Nom24.ru. Это портал и мобильное приложение, позволяющие объективно наблюдать за выборами, что в значительной степени исключит «человеческий фактор».
Напомним, что Корпус наблюдателей «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России. В него вошли более 100 000 молодых юристов, принявших участие в наблюдении на выборах
Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» является самой крупной организацией независимых наблюдателей-юристов в России и имеет свои региональные отделения в большинстве субъектов Российской Федерации. Ключевыми задачами Корпуса являются защита прав граждан России на участие в формировании органов власти через содействие профессиональной организации выборов и создание системы подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности.