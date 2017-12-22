Наблюдателей на выборы Президента подготовит Ассоциация юристов России

В рамках проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ АЮР и Корпус «За чистые выборы» начали работу по обучению наблюдателей.

Главная цель обучения наблюдателей — обеспечение чистоты, прозрачности и законности избирательного процесса.

– К предстоящим выборам Президента Российской Федерации мы планируем подготовить более 50 тысяч профессиональных наблюдателей, — сказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин. — Для этого будут использованы все имеющиеся у Ассоциации юристов России средства, а именно 84 региональных отделения, 12 центров избирательного права и процесса, 160 юридических вузов и факультетов на территории всей страны.

В АЮР планируют «накрыть» все участки (в РФ их около 95 тыс.).

– Наше Тульское региональное отделение «Ассоциации юристов России» обязательно будет участвовать в этой работе. Мы будем подбирать кандидатов в наблюдатели, проводить их обучение, в том числе дистанционное онлайн с привлечением московских экспертов и специалистов. На избирательные участки наблюдателей будет направлять Тульская Общественная палата согласно подписанным соглашениям с избиркомом, — пояснил исполнительный директор — руководитель аппарата Тульского регионального отделения АЮР РФ Дмитрий Гольтяков.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов сообщил, что создана рабочая группа из числа членов Общественной палаты Тульской области, представителей СМИ, общественных организаций и вузов, которая уже начала процесс подготовки кандидатов в наблюдатели на выборах. Рабочая группа будет осуществлять свою деятельность в непосредственном контакте с избирательной комиссией Тульской области и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области.

В рабочую группу вошли исполнительный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева и генеральный директор газеты «Молодой коммунар» Тамара Головина.

Напомним, что изменения в федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации», дающие Общественной палате РФ и региональным общественным палатам право формировать свои списки общественных наблюдателей, были приняты Госдумой России в конце ноября. Кстати, при Общественной палате Тульской области уже сформирована рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан и заключено соглашение о взаимодействии с избирательной комиссией региона.

Впервые технологической основой наблюдения на предстоящих президентских выборах станет портал «Национальный общественный мониторинг» Nom24.ru.

На выборах президента наши наблюдатели будут работать на всех избирательных участках страны, и главным инструментом в их работе станет информационная система Nom24.ru. Это портал и мобильное приложение, позволяющие объективно наблюдать за выборами, что в значительной степени исключит «человеческий фактор».

Напомним, что Корпус наблюдателей «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России. В него вошли более 100 000 молодых юристов, принявших участие в наблюдении на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года и в Единые дни голосования 2012-2016 гг.

Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» является самой крупной организацией независимых наблюдателей-юристов в России и имеет свои региональные отделения в большинстве субъектов Российской Федерации. Ключевыми задачами Корпуса являются защита прав граждан России на участие в формировании органов власти через содействие профессиональной организации выборов и создание системы подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности.