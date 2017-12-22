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Под Ефремовом водитель «Рено» погиб в тройном ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Ефремовом водитель «Рено» погиб в тройном ДТП

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

21 декабря в 17.00 на 65-м км автодороги «Лапотково-Ефремов» 30-летний водитель «Рено Дастер» столкнулся с автомобилем «Ситроен Берлинго», после чего обе машины врезались в «МАН tgs».

Водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 30-летняя пассажирка после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:02 +2
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