Под Ефремовом водитель «Рено» погиб в тройном ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 декабря в 17.00 на 65-м км автодороги «Лапотково-Ефремов» 30-летний водитель «Рено Дастер» столкнулся с автомобилем «Ситроен Берлинго», после чего обе машины врезались в «МАН tgs».

Водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 30-летняя пассажирка после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.