В индустриальном парке «Узловая» открыли первую железнодорожную ветку

В индустриальном парке Узловая состоялось открытие первой железнодорожной ветки, которая обеспечит транспортным сообщением якорного резидента — компанию Great Wall Motor (GWM), и другие предприятия, которые здесь будут построены.

Алексей Дюмин:

– Завершение строительства железнодорожной ветки в индустриальном парке «Узловая» — значимое событие для Тульской области. В парке создана вся необходимая инфраструктура: есть газ, электричество, вода. Теперь важно завершить строительство автомобильных дорог.

Обеспечение индустриального парка Узловая железной дорогой даст возможность привлекать новых резидентов. Поздравляю всех нас с этим знаковым для региона событием! Благодарю наших китайских партнеров за доверие. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества. Уверен, что индустриальный парк «Узловая» станет не только одной из самых больших площадок центральной России, но и самой эффективной!

Компания Great Wall Motor (GWM) реализует в Узловском районе инвестпроект по строительству завода полного цикла по производству автомобилей мощностью 130 тысяч автомобилей в год. Компания планирует создать до 2,5 тысяч рабочих мест. Общий объем инвстеций в проект составляет 500 млн долларов. Запуск производства запланирован на 2018 год.