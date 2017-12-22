В Туле 150 человек расчищают дороги от снега

В ночь на 22 декабря в Туле на вывозе снега были задействованы 8 погрузчиков, 15 самосвалов, 4 грейдера и 24 человека. Велась уборка по ул. Жуковского, ул. Пирогова, пр. Ленина (от ост. Рынок Южный до ул. Первомайской), ул. Дм. Ульянова, ул. Демонстрации, ул. Пузакова, ул. Оружейной.

Сегодня, 22 декабря, рабочие расчищают тротуары и дороги, вывозят снег, обрабатывают территории реагентом, убирают летучий мусор.

Снег расчищают на главных и второстепенных дорогах и улицах, мостах, разворотных кольцах, в местах массового пребывания туляков, на парковочных пространствах, а именно:

пр. Ленина (от поворота на н.п. Басово до поворота на п. Косая Гора),

п. Косая Гора,

ул. Н. Руднева,

ул. Агеева,

ул. Тимирязева,

ул. Кутузова (нечетная сторона),

ул. Вильямса,

ул. Л. Толстого и т. д.

На работах по благоустройству всех округов задействованы 13 МТЗ (Щетка) и 4 Wille.

Всего в работах по уборке городских территорий сегодня задействовано 97 единиц техники и 150 человек.

По поручению главы администрации города Евгения Авилова сотрудники управления по административно-техническому надзору проводят рейды по контролю состояния придомовых территорий, территорий хозсубъектов. В случае выявления нарушений будут выдаваться требования на их устранение.