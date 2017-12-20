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Насладитесь произведениями мировой живописи в новогодние праздники

Насладитесь произведениями мировой живописи в новогодние праздники

Мультимедийная выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты» московского центра дизайна Artplay будет работать в Likerka Loft до 15 января 2018 года.

Кстати, купить электронные билеты на выставку вы можете только на портале Myslo.

Купить билет

 

31 декабря выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты» будет работать до 18.00, 1 января — выходной.

На больших экранах под специально подобранную музыку и аудиовизуальные эффекты будут оживать картины шестнадцати самых значимых художников эпохи модернизма — Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Эдварда Мунка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. В общей сложности будет показано около 1500 работ более, чем из двадцати музеев мира.

Вы сможете погрузиться в контекст эпохи и понять логику художников, которая привела их от реалистического изображения действительности к «Черному квадрату».

сегодня, в 16:03 0
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