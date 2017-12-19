В Туле сбили пятерых школьников: пострадавшим от 8 до 16 лет

Фото УГИБДД по Тульской области.

Сводка ГИБДД за 18 декабря 2017 года ужасает – все пять дорожных происшествий с пострадавшими – это наезды на несовершеннолетних пешеходов.

В 8.15 в Туле на улице М. Горького (Косая Гора), напротив дома №21, 27-летняя автоледи на «Чери» сбила 8-летнего мальчика, который шел с бабушкой и неожиданно выскочил из-за нее на дорогу. Помощь ребенку оказали на месте.

В 8.25 в Туле напротив дома №86 по ул. Кутузова 36-летний мужчина на «Тойоте Камри» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Девочка впоследствии обратилась в больницу, где получила необходимую медпомощь.

В 17.30 в Туле на улице Советской (напротив дома №53-а) 35-летняя водитель автомобиля «Опель Мокка» сбила пешехода – 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги к трамваю. ГИБДД отмечает, что девушка не была заметна в темноте: на ее одежде не было светоотражающих элементов. В результате ДТП она получила травмы, ее госпитализировали.

В 17.20 в пос. Ленинский Большой Тулы, на улице Центральной, напротив дома №1 сбили 10-летнего ребенка. 26-летний водитель «Шкоды Октавия» совершил наезд на ребенка, когда тот переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Впоследствии мальчик обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Пятое ДТП с пешеходом случилось в Тульской области – в Куркино. В тот же день в 19.30 на улице Октябрьской 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 совершил наезд на пешехода, 13-летнего мальчика. Ребенок двигался по обочине в попутном направлении в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения. При отсутствии тротуаров осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. При движении в темное время суток обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.