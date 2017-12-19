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19 декабря в Туле не работают светофоры на 4 перекрестках

19 декабря в Туле не работают светофоры на 4 перекрестках

Проводятся плановые работы. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Тульские городские электрические сети проводят плановое отключение светофорных объектов по следующим адресам:

  • пересечение ул. 9 Мая и ул. Смидович;
  • пересечение ул. 9 Мая и ул. Макаренко;
  • пересечение ул. Калинина и ул. Ложевой;
  • пересечение ул. Калинина и ул. Плеханова.

Планируется, что светофоры вновь заработают 19 декабря в 16.00.

сегодня, в 12:51 +1
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