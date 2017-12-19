19 декабря в Туле не работают светофоры на 4 перекрестках
Проводятся плановые работы. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
Тульские городские электрические сети проводят плановое отключение светофорных объектов по следующим адресам:
- пересечение ул. 9 Мая и ул. Смидович;
- пересечение ул. 9 Мая и ул. Макаренко;
- пересечение ул. Калинина и ул. Ложевой;
- пересечение ул. Калинина и ул. Плеханова.
Планируется, что светофоры вновь заработают 19 декабря в 16.00.
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