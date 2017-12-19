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В Тульской области растет число заболевших ОРВИ
Фото vocmp.oblzdrav.ru

В Тульской области растет число заболевших ОРВИ

За прошедшую неделю зарегистрировано 6817 случаев заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области держит на контроле ситуацию в регионе по заболеванию острой респираторной инфекцией (ОРВИ).

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 6817 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 20% и выше уровня предыдущей недели на 8%.

В Туле за неделю зарегистрировано 3570 случаев заболевания, что ниже эпидемического порога на 9,6%.

Результаты лабораторного мониторинга выявили вирусы не гриппозной этиологии.

В этом году прививку от гриппа сделали 628 216 человек, что составляет 41,9% от численности населения региона.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:44 +1
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