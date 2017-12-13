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В центре Тулы женщина попала под колеса «Шевроле»

В центре Тулы женщина попала под колеса «Шевроле»

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

Сегодня, 13 декабря, в Туле на проспекте Ленина 58-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил пешехода. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

63-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте.

С полученными травмами пенсионерку госпитализировали. Все обстоятельства ДТП выясняются.

 

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах. Помните, безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:35 +2
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