В центре Тулы женщина попала под колеса «Шевроле»

Сегодня, 13 декабря, в Туле на проспекте Ленина 58-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил пешехода. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

63-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте.

С полученными травмами пенсионерку госпитализировали. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах. Помните, безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.