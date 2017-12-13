В центре Тулы женщина попала под колеса «Шевроле»
Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
Сегодня, 13 декабря, в Туле на проспекте Ленина 58-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил пешехода. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
63-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте.
С полученными травмами пенсионерку госпитализировали. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах. Помните, безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.
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