Тульского инспектора ДПС подозревают в получении взятки

По версии следствия, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение, водитель дал сотруднику ГИБДД взятку – 15 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тула. Он подозревается в ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие).

По версии следствия, вечером 13 ноября на улице Советской инспектор ГИБДД остановил автомобиль. Водитель, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Но пройти медосвидетельствование он отказался.

Чтобы избежать административной ответственности, водитель через посредника передал инспектору 15 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

– В УМВД России по Тульской области по указанному факту назначена служебная проверка. По её результатам будет принято решение об увольнении сотрудника со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, по результатам проверки будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности непосредственные руководители сотрудника, отвечающие за профилактику нарушений законодательства среди личного состава, – сообщили в пресс-службе ведомства.