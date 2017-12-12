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В Туле жители дома по пр. Ленина переплатили за отопление более миллиона рублей

В Туле жители дома по пр. Ленина переплатили за отопление более миллиона рублей

Руководители управляющей компании подозреваются в присвоении этих денег.

Прокуратура Советского района Тулы провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома, расположенного на проспекте Ленина.

В ходе проверки установлено, что с декабря 2014 по декабрь 2015 года неустановленные лица из числа руководителей управляющей организации ООО «ЖКХ-Гарант» выставляли жителям счета за отопление по нормативу. Однако на самом деле УК оплачивала данные услуги АО «Тулатеплосеть» по показаниям прибора ОДПУ, установленного в указанном доме.

Жильцы переплатили за отопление более 1,4 млн рублей. Эту сумму присвоили неустановленные лица из числа руководителей УК.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. В настоящее время ведется следствие.

Ход расследования по делу прокуратура области взяла на контроль. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:18 0
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