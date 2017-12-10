Туляк украл ноутбук из ночного клуба

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В полицию с заявлением обратилась директор ночного клуба, расположенного по улице Кирова. Женщина сообщила, что ночью из подсобного помещения клуба украли ноутбук, его стоимость оценили в 25 000 рублей.

Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний нигде не работающий житель областного центра. Он был задержан и доставлен в дежурную часть. При проведении обыска полицейские обнаружили и изъяли похищенный ноутбук.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».