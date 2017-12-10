новости
новости
Регистрация
Туляк украл ноутбук из ночного клуба
Фото news.sevas.com

Туляк украл ноутбук из ночного клуба

Полицейские задержали злоумышленника, возбуждено уголовное дело.

В полицию с заявлением обратилась директор ночного клуба, расположенного по улице Кирова. Женщина сообщила, что ночью из подсобного помещения клуба украли ноутбук, его стоимость оценили в 25 000 рублей.

Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний нигде не работающий житель областного центра. Он был задержан и доставлен в дежурную часть. При проведении обыска полицейские обнаружили и изъяли похищенный ноутбук.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:25 +2
Другие статьи по темам
Событие
Украл ноутбуккамеры видеонаблюдения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошел фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями
В Туле прошел фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями
В Ясногорском районе сгорела баня
В Ясногорском районе сгорела баня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.