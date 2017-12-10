Фото ГУ МЧС по Тульской области.
В Ясногорском районе сгорела баня
С огнем боролись 6 пожарных.
9 декабря в 22.10 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в с. Климовское Ясногорского района.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
По прибытии на место происшествия, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 22.25.
В результате происшествия баня полностью сгорела.
Пострадавших нет.
Причина пожара сейчас устанавливается.
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