В Ясногорском районе сгорела баня

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

9 декабря в 22.10 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в с. Климовское Ясногорского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 22.25.

В результате происшествия баня полностью сгорела.

Пострадавших нет.

Причина пожара сейчас устанавливается.