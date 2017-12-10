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В Ясногорском районе сгорела баня
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Ясногорском районе сгорела баня

С огнем боролись 6 пожарных.

9 декабря в 22.10 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в с. Климовское Ясногорского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 22.25.

В результате происшествия баня полностью сгорела.

Пострадавших нет.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:20 +1
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Событие
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Место
Село КлимовскоеЯсногорский районТульская область

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