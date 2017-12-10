В Туле прошел фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями

Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области

В нем приняли участие более 100 юных жителей области.

8 декабря в театре юного зрителя состоялся XX областной фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями «Шаги к успеху». Фестиваль организован при поддержке регионального министерства культуры.

Свои творческие работы на выставке декоративно-прикладного творчества представили 108 детей из муниципальных образований Тульской области. Мастер Центра народного творчества А. М. Федоров провел для всех желающих мастер-класс по изготовлению игрушки «Бычок — смоляной бочок».

В концертной программе свои номера представили участники из 8 муниципальных образований Тульской области.

Все участники фестиваля получили дипломы и новогодние подарки, а Тульский театр юного зрителя представил сказку для детей.