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Туляк, напавший на девочку на улице Белкина, раскаивается в содеянном
Кадр из видео.

Туляк, напавший на девочку на улице Белкина, раскаивается в содеянном

Об этом он заявил на допросе.

21-летний молодой человек, подозреваемый в нападении на несовершеннолетнюю девочку в Туле на улице Белкина, раскаивается в содеянном. Об этом он заявил на допросе.

Тем временем в соцсетях родственники задержанного утверждают, что парень не виноват. По их словам, есть «железные доказательства, что в тот день он находился в кругу семьи».

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.

Подробности задержания тут.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:41 0
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