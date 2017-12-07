Туляк, напавший на девочку на улице Белкина, раскаивается в содеянном

Кадр из видео.

Об этом он заявил на допросе.

21-летний молодой человек, подозреваемый в нападении на несовершеннолетнюю девочку в Туле на улице Белкина, раскаивается в содеянном. Об этом он заявил на допросе.

Тем временем в соцсетях родственники задержанного утверждают, что парень не виноват. По их словам, есть «железные доказательства, что в тот день он находился в кругу семьи».

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.