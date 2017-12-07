Кадр из видео.
Туляк, напавший на девочку на улице Белкина, раскаивается в содеянном
Об этом он заявил на допросе.
21-летний молодой человек, подозреваемый в нападении на несовершеннолетнюю девочку в Туле на улице Белкина, раскаивается в содеянном. Об этом он заявил на допросе.
Тем временем в соцсетях родственники задержанного утверждают, что парень не виноват. По их словам, есть «железные доказательства, что в тот день он находился в кругу семьи».
Сейчас с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.
Подробности задержания тут.
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