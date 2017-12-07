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В Туле при столкновении двух автомобилей погиб пешеход
Фото Юлии Гришиной.

В Туле при столкновении двух автомобилей погиб пешеход

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Сегодня, 7 декабря, в Туле произошло страшное ДТП. На пересечении улиц Замочной и Пролетарской, по предварительной информации, столкнулись два «Опеля». Один из автомобилей от удара откинуло прямо на пешехода.

От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Галерея
ДТП на пересечении Пролетарской и Замочной, Фото: 1
ДТП на пересечении Пролетарской и Замочной, Фото: 2
ДТП на пересечении Пролетарской и Замочной, Фото: 3
ДТП на пересечении Пролетарской и Замочной, Фото: 4
ДТП на пересечении Пролетарской и Замочной, Фото: 5
ДТП на пересечении Пролетарской и Замочной, Фото: 6
ДТП на пересечении Пролетарской и Замочной, Фото: 7
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сегодня, в 13:09 0
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