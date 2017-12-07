В Туле при столкновении двух автомобилей погиб пешеход

Фото Юлии Гришиной.

Сегодня, 7 декабря, в Туле произошло страшное ДТП. На пересечении улиц Замочной и Пролетарской, по предварительной информации, столкнулись два «Опеля». Один из автомобилей от удара откинуло прямо на пешехода.

От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.