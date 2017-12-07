Фото Юлии Гришиной.
В Туле при столкновении двух автомобилей погиб пешеход
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Сегодня, 7 декабря, в Туле произошло страшное ДТП. На пересечении улиц Замочной и Пролетарской, по предварительной информации, столкнулись два «Опеля». Один из автомобилей от удара откинуло прямо на пешехода.
От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Все обстоятельства сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
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