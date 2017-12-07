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В Туле поймали педофила, напавшего на девочку на улице Белкина
На фото подозреваемый.

В Туле поймали педофила, напавшего на девочку на улице Белкина

Полицейские задержали подозреваемого.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в совершении нападения на несовершеннолетнюю девочку на улице Белкина. Происшествие случилось в октябре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Подозреваемым оказался ранее судимый за хищение 21-летний житель Ленинского района.

– В отдел полиции «Советский» к участковым уполномоченным обратился местный житель. Мужчина рассказал, что в одной из социальных сетей случайно увидел аккаунт пользователя, изображение которого на фото было похоже на ориентировку, размещённую в СМИ, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

При проведении дальнейших оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение владельца аккаунта. В ходе проверки предварительно подтвердилась его причастность к противоправному деянию.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас с подозреваемым работают следователи. Молодой человек допрошен в качестве подозреваемого.

Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств его вины.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +13
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