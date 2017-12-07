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Снегопад в Тульской области не повлиял на график движения поездов

Снегопад в Тульской области не повлиял на график движения поездов

На столичной магистрали следят за погодой обстановкой, чтобы вовремя перебросить технику и людей в те районы, где этого требует сложившаяся ситуация.

Снегопад и метель в Тульской области не повлияли на график движения поездов. Железнодорожники заблаговременно подготовили необходимую технику и приступили к очистке инфраструктуры от снега. Работа проходит в штатном режиме.

В этот зимний сезон в Тульском регионе Московской железной дороги для расчистки железнодорожного полотна подготовлено шесть снегоуборочных и по четыре снегоочистительных и пневмообдувочных машины. Спецтехника будет курсировать по специальному расписанию, не мешая движению поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

Необходимую подготовку прошли железнодорожники, которые будут привлекаться к мероприятиям по ликвидации последствий непогоды. Очистку пассажирских платформ и остановочных пунктов осуществляют работники аутсорсинговых компаний.

На столичной магистрали постоянно следят за погодой обстановкой, чтобы вовремя перебросить технику и людей в те районы, где этого требует сложившаяся ситуация.

В связи с ухудшением видимости, вызванной неблагоприятными погодными условиями Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:27 0
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