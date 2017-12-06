Тулячка, растратившая деньги дачников, проведёт 4 года в колонии

Женщина собрала с членов СНТ свыше 1,7 млн рублей якобы на подведение водоснабжения к домам и растратила деньги на свои нужды.

Ленинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 38-летней тулячки Наталии Шишовой. Она признана виновной в растрате, совершённой в особо крупном размере.

По данным областной прокуратуры, с 19 июля 2015 года по 30 апреля 2016 года, будучи казначеем СНТ «Досуг», женщина собрала с дачников порядка 1,7 млн рублей. Деньги предназначались на проведение работ по водоснабжению товарищества.

Однако в последний момент казначей передумала и присвоила всю сумму, растратив её на личные нужды. Суд назначил преступнице наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Наталия Шишова взята под стражу в зале суда.

Исковые требования членов СНТ «Досуг» о возмещении ущерба, причиненного преступлением, судом полностью удовлетворены.