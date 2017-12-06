На Осиновой Горе захоронили останки павших защитников Тулы

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Траурная церемония состоялась на воинском кладбище № 5, которое находится рядом с селом Осиновая Гора. В мероприятии приняли участие ветераны и участники локальных войн, поисковики, военнослужащие-десантники и сотрудники городской администрации.

В ходе церемонии были перезахоронены останки 81 военнослужащего мотострелкового батальона 32-й танковой бригады. Воинское соединение было сформировано 25 октября 1941 года во Владимире, а уже 30 октября мотострелки приняли первый бой на тульском направлении.

Солдаты, останки которых были перезахоронены на воинском кладбище, погибли в боях за деревню Малая Еловая в ноябре 1941 года – согласно архивным данным, после изматывающих боёв немцы перешли в контрнаступление, и мотострелки в пяти километрах от Тулы понесли большие потери.

Именных медальонов и других личных вещей у бойцов не оказалось – участникам поисковых отрядов не удалось установить имена погибших.