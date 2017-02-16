Афера: тульские дачники обвиняют казначея в присвоении 1,5 млн рублей

Фото Дмитрия Дзюбина

Собственники СНТ «Досуг» в Ленинском районе полтора года назад собрали деньги на водяную скважину. С тех пор ни воды, ни денег.

В СНТ «Досуг» в деревне Барсуки Ленинского района Тулы около двухсот дачных домов. Воду садоводы берут из расположенного неподалеку карьера. Но вода там техническая, рассчитана только на полив огородов, так что собственники СНТ уже давно задумывались о постройке скважины.

Летом 2015 года на одном из собраний казначей Наталия Шишова рассказала, что, скорее всего, забор воды из карьера в ближайшее время запретят. Жителям ничего не оставалось, как решиться-таки на постройку скважины. Была подсчитана примерная стоимость — порядка 60-70 тысяч рублей с человека, а всего около двух миллионов рублей. Главное условие — всем, кто сдал деньги, будет подведен колодец.

Заниматься обустройством скважины вызвалась Шишова. Начала якобы готовить документы и сразу же собирать деньги с населения.

Сначала половину суммы, затем под предлогом того, что буровая установка приедет уже на днях, собрала все деньги. Наталия выдала всем квитанции с печатью кооператива, так что собственники даже не думали о подвохе.



Александр Зотов.

– Мы ожидали, что в сентябре-октябре у нас будет скважина, но осень заканчивалась, а буровая установка не появлялась, — рассказывает Александр Зотов. — Наталия мотивировала это тем, что затянулся процесс оформления земли, на которой будет скважина. Все понимали, что оформление земли — действительно долгий процесс, поэтому спокойно ждали.



Рафик Синдюков.

– Наступала зима, многие запаниковали, потому что буровая так и не приехала. Наталия постоянно обещала, что рабочие приедут «завтра» или «в понедельник», а документы готовы, осталось только забрать. И так каждую неделю. Мы поняли, что нас просто обманывают. Проверили, оказалось, что не было даже межевания земли, а это первый этап, — говорит Рафик Синдюков.

В феврале 2016 года собственники СНТ пригласили казначея на собрание и потребовали вернуть их деньги.



Артём Михайлов.

– Мы требовали вернуть нам наши деньги. Но Наталия всегда придумывала отговорки. То она перечислила не на ту карту, то потеряла паспорт и не смогла снять наличные. Мы больше не могли это слушать и вызвали полицию, — говорит Артём Михайлов.

Участковый побеседовал с Наталией. Женщина клятвенно пообещала вернуть деньги, даже написала расписку. Но дело не двигалось. В начале июня собственники СНТ написали коллективное заявление в полицию.

К слову, у Наталии в базе данных УФССП тоже не всё чисто – за женщиной числятся долги на общую сумму более 300 000 рублей.

Но от собственников СНТ Наталия не прячется. Она выходит на связь с Артёмом Михайловым и каждый раз обещает вернуть деньги.

– Сначала она говорила, что деньги на счету сына. А в последний раз она сфотографировала мне сейф на работе, говорила, что деньги там. А потом прислала фото синяка на пальце, говорит, вот так старалась открыть и не смогла! Это уже просто смешно.

Сейчас Наталию, естественно, отстранили от должности казначея. Одна из активисток СНТ Анастасия Бахарева заняла ее место и просто пришла в ужас от того, что обнаружила. Оказалось, что Шишова обманывала собственников не только в ситуации со строительством скважины – с 2014 года она подделывала платежные документы в энергосбытовую компанию и не перечисляла деньги в налоговую.



Анастасия Бахарева.

– Мы каждый раз сдавали деньги, но они не доходили ни до энергосбытовой компании, ни до налоговой. У нас образовалась большая задолженность. Естественно, сейчас мы ее погасили. Но куда ушли наши деньги? — недоумевает Анастасия.

От такой недобросовестной работы казначея дачники насчитали еще 1, 5 млн убытков. О данном факте они также сообщили в полицию.

Сейчас Наталия от всех прячется и не отвечает по телефону, если видит незнакомый номер.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области нам сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Однако Наталии Шишовой пока не предъявлено никаких обвинений.