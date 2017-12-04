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Нападение на тульский ломбард «Тутанхамон»: подробности

Нападение на тульский ломбард «Тутанхамон»: подробности

По данному факту возбуждено уголовное дело.

3 декабря в Туле неизвестные напали на ювелирный ломбард «Тутанхамон», расположенный на улице Н.Руднева. В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали происшествие.

По предварительной информации, двое мужчин в медицинских масках зашли в помещение, распылили в лицо продавцу газовый баллончик, разбили витринное стекло и похитили ювелирные изделия.

Когда преступники выбежали из салона, охранник ломбарда при активной помощи прохожего смогли задержать одного из них.

Второй нападавший сумел скрыться на автомобиле.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 35-летний безработный житель Центрального округа Тулы.

- В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание второго участника преступления, — сообщили в ведомстве.

Также сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.

УМВД России по Тульской области выражает благодарность 39-летнему жителю Смоленской области за помощь в задержании опасного преступника.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:37 +7
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