Нападение на тульский ломбард «Тутанхамон»: подробности
По данному факту возбуждено уголовное дело.
3 декабря в Туле неизвестные напали на ювелирный ломбард «Тутанхамон», расположенный на улице Н.Руднева. В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали происшествие.
По предварительной информации, двое мужчин в медицинских масках зашли в помещение, распылили в лицо продавцу газовый баллончик, разбили витринное стекло и похитили ювелирные изделия.
Когда преступники выбежали из салона, охранник ломбарда при активной помощи прохожего смогли задержать одного из них.
Второй нападавший сумел скрыться на автомобиле.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 35-летний безработный житель Центрального округа Тулы.
- В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание второго участника преступления, — сообщили в ведомстве.
Также сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.
УМВД России по Тульской области выражает благодарность 39-летнему жителю Смоленской области за помощь в задержании опасного преступника.