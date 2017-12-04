новости
новости
Регистрация
В Тульской области волонтерские организации будут поддерживать по Стандартам АСИ

В Тульской области волонтерские организации будут поддерживать по Стандартам АСИ

В настоящий момент разрабатывается план работы методического центра на 2018 год.

В Тульской области существуют порядка 40 волонтерских объединений, большинство из них на базе образовательных организаций и молодёжных клубов.
 
Во исполнение поручения президента РФ снять все барьеры для развития волонтерства Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов разработан Стандарт поддержки добровольчества в регионах.
 
Тульская область является пилотным регионом по внедрению этого стандарта.
 
На базе областного Молодёжного центра создается ресурсный центр по развитию добровольчества, который будет развивать движение, оказывать гражданам и организациям полный комплекс услуг по консультационной, ресурсной, организационной, информационной поддержке в сфере волонтерства.
 
В настоящий момент разрабатывается план работы методического центра на 2018 год.
 
В Тульской области реализуется проект «Региональный корпус волонтеров» по обучению активистов различным направлениям волонтерского движения.
сегодня, в 16:49 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
волонтерыволонтерский центр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мэр Тулы Юрий Цкипури предложил не брать на работу уклонистов от армии
Мэр Тулы Юрий Цкипури предложил не брать на работу уклонистов от армии
Нападение на тульский ломбард «Тутанхамон»: подробности
Нападение на тульский ломбард «Тутанхамон»: подробности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.