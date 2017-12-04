В Тульской области волонтерские организации будут поддерживать по Стандартам АСИ

В настоящий момент разрабатывается план работы методического центра на 2018 год.

В Тульской области существуют порядка 40 волонтерских объединений, большинство из них на базе образовательных организаций и молодёжных клубов.

Во исполнение поручения президента РФ снять все барьеры для развития волонтерства Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов разработан Стандарт поддержки добровольчества в регионах.

Тульская область является пилотным регионом по внедрению этого стандарта.

На базе областного Молодёжного центра создается ресурсный центр по развитию добровольчества, который будет развивать движение, оказывать гражданам и организациям полный комплекс услуг по консультационной, ресурсной, организационной, информационной поддержке в сфере волонтерства.

В настоящий момент разрабатывается план работы методического центра на 2018 год.

В Тульской области реализуется проект «Региональный корпус волонтеров» по обучению активистов различным направлениям волонтерского движения.