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В Туле ограбили ювелирный ломбард «Тутанхамон»

В Туле ограбили ювелирный ломбард «Тутанхамон»

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства.

Как стало известно Myslo, вчера, 3 декабря, двое неизвестных мужчин напали на ювелирный ломбард «Тутанхамон», расположенный в Туле на улице Н. Руднева.

По нашей информации, грабители забежали в помещение и брызнули кассиру в глаза из газового баллончика. «Обезвредив» продавца, мужчины забрали ювелирные изделия и собирались скрыться. Однако одного из злоумышленников успел задержать охранник. Второго сейчас разыскивает полиция.

В пресс-службе УМВД по Тульской области пока не прокомментировали эту информацию.

сегодня, в 14:16 +1
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