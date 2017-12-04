В Туле ограбили ювелирный ломбард «Тутанхамон»
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства.
Как стало известно Myslo, вчера, 3 декабря, двое неизвестных мужчин напали на ювелирный ломбард «Тутанхамон», расположенный в Туле на улице Н. Руднева.
По нашей информации, грабители забежали в помещение и брызнули кассиру в глаза из газового баллончика. «Обезвредив» продавца, мужчины забрали ювелирные изделия и собирались скрыться. Однако одного из злоумышленников успел задержать охранник. Второго сейчас разыскивает полиция.
В пресс-службе УМВД по Тульской области пока не прокомментировали эту информацию.
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